Göz Bebeklerinin Farklı Büyüklükte Olmasının Nedenleri Nelerdir

Anizokori (anisocoria) iki göz bebeğinin boyutlarının farklı olması anlamında kullanılmaktadır. Göz bebeklerinden biri diğer göz bebeğinden daha büyük veya daha küçüktür. Göz bebeğinin orta kısmında pupil adı verilen yuvarlak siyah halkalar, gözün içine ışık girdiğinde küçülür veya büyüyebilir. Oldukça yaygın olan miyopinin aksine daha nadir görünen bir problemdir. Bu hastalık altta yatan nedene bağlı olarak ciddi olabilir. Bazı insanlar doğuştan anizokorik dünyaya gelebilir. Ayrıca anevrizma, beyin sarsıntısı, beyin tümörleri, kafada kanama, ciddi yaralanmalar, menejit, iltihaplı optik sinir veya göze doğrudan travma nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bazı kimseler kısa süreli anizokori yaşayabilir. Göze doğrudan travmayla oluşan anizokori, ciddi ve tehlikeli olabilir. Anizokori şikayetiniz varsa göz hastalıkları uzmanından randevu almalısınız.

Anizokori Belirtileri Nelerdir?

Anizokori olan kişilerin yaşadıkları bazı belirtileri şunlardır;

Kişi etrafı bulanık görebilir.

Baş ağrıları artar, şiddetli baş ağrılar başlayabilir.

Mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler olabilir.

Yüksek ateş görülebilir.

Çevreyi net görememe başlayabilir, her nesne iki tane görünebilir.

Anizokori Nedenleri Nelerdir?

Anizkorinin çeşitli nedenleri vardır;

Kullanılan göz damlaları anizokoriye neden olabilir. Göze giren ilaçlar, çeşitli göz damlaları veya astım inhalatörü gibi göze temas eden ilaçlar göz boyutlarında farklılık meydana getirebilir.

Anevrizma ( atardamarlarda ve aort damarlarında oluşan çıkıntı ve baloncuklar)

Kafa travmasının sonucunda kafatasının kanaması, gözbebeklerinin birbirinden farklı boyutlarda olmasına neden olabilir.

Beyin tümörü, beyin hasarı, yaralanmalar anizokoriye neden olmaktadır.

Göz tansiyonunun ( glokom) sebep olduğu gözlerde oluşan basınç

Artmış kafa içi basıncı

Nörolojik hastalıklar, menenjit (beyin ve omuriliği iltihabı veya ensefalit (beyin iltihabı)

Baş ağrısı ( migren)

Göz ameliyatı veya iltihaplanma anizokoriye neden olabilir.

Nöbet (göz bebeği büyüklüğü farkı nöbet bittikten sonra uzun süre kalabilir)

Uzun süreli göz bebeklerinin boyutlarının farklı olması. Göz bebekleri uzun süre biri büyük, diğer göz bebeği ise küçük kalır.

Horner sendromu ( göz kapağının sarkması ve küçülen göz bebeği) anizokoriye neden olabilir.

Tek taraflı sempatik felç

Göz çevresinde tahriş

sinir lezyonu (sinir hasarı)

Beyin sapı hasarı sonucunda anizokori meydana gelebilir.

Transtentorial herniasyon (beyin fıtığı)

Eşit olmayan göz bebeklerine midriyatiğin ( göz ilacını) sadece bir göze uygulanmasıdır.

Horner sendromu

Okülomotor (sinir felci)

Anizokori Tedavisi Nasıldır?

Anizokori tedavisi uzman göz doktorları tarafından yapılır. Doktor öncelikle anizokorinin nedenini belirledikten sonra uygun tedavi yöntemi uygulayacaktır. Doktor anizokorinin loş veya parlak ışıkta daha belirgin olup olmadığını belirlemek ve daha büyük pupilla mı yoksa daha küçük pupilla mı olduğunu anlar ve ona göre tanı koyar. Hastanın hem fiziksel hem de zihinsel olarak kontrolleri yapıldıktan sonra nörolojik bir hastalıktan şüpheleniyorsa gerekli kan testleri, MRI, CT gibi tetkikler isteyebilir. Tetkiklerin sonucunda tedavi süreci başlar. Anizokorinin altta yatan nedenine bağlı olarak eğer enfeksiyon sonucu göz bebeğini etkileyen bir durum varsa göz damlaları, antibiyotik veya ilaçlarla tedavi edilir. Yahut göz bebeklerinin boyutununun birbirinden farklı olmasının nedeni beyin hasarı, tümörü, yaralanması veya travma sonucu ise gözbebeklerinin eski haline gelmesi için cerrahi tedaviler uygulanacaktır. Anizokori belirtileri yaşayan biri göz hastalıkları polikliniğinden randevu almalıdır.